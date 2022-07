Fiorentina, Italiano: “Jovic è fortissimo, va gestito così” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fiorentina Italiano- La Fiorentina continua la sua preparazione atletica e fisica. Nella giornata di ieri gli uomini di Italiano, hanno sfidato il Real Vicenza e battuto per 7-0. Il Mister Italiano, dopo la vittoria è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina. Ecco, di seguito le dichiarazioni del mister ex Spezia: Su Jovic: “E’ un calciatore di grandissimo livello. Va riattivato perché è da tempo che non è coinvolto a pieno regime nella fase agonistica. Va tirato fuori il fuoco che ha dentro. E può darci tanto e quando sarà al top fisicamente, ci darà una bella mano. Cercheremo di fare più giocate ed essere più bravi dagli ultimi metri. Vale anche per i centrocampisti e gli esterni”. Sui nuovi obbiettivi prefissati: “Abbiamo acquistato giocatori ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione atletica e fisica. Nella giornata di ieri gli uomini di, hanno sfidato il Real Vicenza e battuto per 7-0. Il Mister, dopo la vittoria è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della. Ecco, di seguito le dichiarazioni del mister ex Spezia: Su: “E’ un calciatore di grandissimo livello. Va riattivato perché è da tempo che non è coinvolto a pieno regime nella fase agonistica. Va tirato fuori il fuoco che ha dentro. E può darci tanto e quando sarà al top fisicamente, ci darà una bella mano. Cercheremo di fare più giocate ed essere più bravi dagli ultimi metri. Vale anche per i centrocampisti e gli esterni”. Sui nuovi obbiettivi prefissati: “Abbiamo acquistato giocatori ...

