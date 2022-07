Fiorentina | Gazzetta | “Jovic nella prima amichevole fa sognare i tifosi”

(Di mercoledì 13 luglio 2022)- Come riporta il quotidianolagrande uscita inincanta, ma non solo ad oggi.uscita ha dato davvero grande prova del suo immenso valore con grandi colpi e gol, in un calcio d’estate è tutto lecito. “Se questo è lolontanissimo dalla forma migliore, iviola possono sorridere. Nel 7-0 contro il Real Vicenza il centravanti serbo fa gridare quattro volte lo speaker. Un poker salutato dagli applausi degli oltre 800presenti a Moena per seguire dal vivo lasgambata della squadra di Vincenzo Italiano. Del resto la voglia di...

Pubblicità

sportli26181512 : #Fiorentina-Real Vicenza 7-0. Italiano si gode un super Jovic: poker del serbo!: #Fiorentina-Real Vicenza 7-0. Ital… - Gazzetta_it : #Fiorentina-Real Vicenza 7-0. Italiano si gode un super Jovic: poker del serbo! - Ultimo_Samurai_ : @Gazzetta_it Fiorentina, Inter e poi Roma. Chi ha ragione? Mou. - fiorentina_it : Buongiorno dalla Redazione di @fiorentina_it con le #PrimePagine dei quotidiani sportivi in edicola stamani - PostorinoF : @paolostallone66 @rickybuscaglia @Gazzetta_it Ma certamente non dedicavano 3 pagine ai gusti gastronomici di Giorda… -

La Gazzetta dello Sport

Subito poker. Nel 7 - 0 rifilato dallaal Real Vicenza nella prima uscita stagionale viola, brilla la luce serba dell'ex Real. Entrato nella ripresa al posto di Cabral, Jovic trova per ben quattro volte la via del gol. Rigore ......06 - Obiettivo Szymon Zurkowski per il centrocampo: il giocatore è rientrato alladopo ... 9:53 - Secondo ladello Sport, Simone Zaza potrebbe far ritorno al Sassuolo. 9:46 - Contatto ... Fiorentina-Real Vicenza 7-0. Italiano si gode un super Jovic: poker del serbo! • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Prima partita del ritiro: scatenato l'attaccante ex Real Madrid. A segno anche Ikonè e Nico Gonzalez S ...Continuano le incognite per quanto riguarda la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, intorno a Nikola Milenkovic cantano le sirene di Juventus e Inter che, ...