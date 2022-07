Fiorentina: dopo Moena ritiro a Innsbruck. E partite col Galatasaray e Betis Siviglia (Di mercoledì 13 luglio 2022) - La Fiorentina fa sapere che, a partite dal 27 luglio prossimo, svolgerà una seconda fase di preparazione in Austria. La squadra viola partirà mercoledì 27 luglio per Innsbruck dove rimarrà fino a lunedì 1 agosto e dove, sabato 30 luglio alle ore 19:00 affronterà in amichevole il Galatasaray L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Lafa sapere che, adal 27 luglio prossimo, svolgerà una seconda fase di preparazione in Austria. La squadra viola partirà mercoledì 27 luglio perdove rimarrà fino a lunedì 1 agosto e dove, sabato 30 luglio alle ore 19:00 affronterà in amichevole ilL'articolo proviene da Firenze Post.

