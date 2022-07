Finale di Champions, il Senato francese: «fiasco inevitabile vista la catena di malfunzionamenti» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo un’inchiesta durata un mese, è arrivato oggi il rapporto Finale della commissione cultura, istruzione e comunicazione del Senato francese sui disordini all’esterno dello Stade de France in occasione della Finale di Champions League del 28 maggio scorso, tra Liverpool e Real Madrid. La commissione presieduta da François-Noël Buffet e Laurent Lafon ha presentato le sue conclusioni. Ne scrivono L’Equipe e Le Parisien. Il rapporto del Senato – 14 pagine in cui si parla di “fiasco inevitabile” – sottolinea che gli incidenti accaduti sono il risultato di una “sequenza di malfunzionamenti”, evidenzia un “fallimento” sia nella gestione che nella preparazione dell’evento, di un “indebolimento dei dispositivi messi in atto” e di una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo un’inchiesta durata un mese, è arrivato oggi il rapportodella commissione cultura, istruzione e comunicazione delsui disordini all’esterno dello Stade de France in occasione delladiLeague del 28 maggio scorso, tra Liverpool e Real Madrid. La commissione presieduta da François-Noël Buffet e Laurent Lafon ha presentato le sue conclusioni. Ne scrivono L’Equipe e Le Parisien. Il rapporto del– 14 pagine in cui si parla di “” – sottolinea che gli incidenti accaduti sono il risultato di una “sequenza di”, evidenzia un “fallimento” sia nella gestione che nella preparazione dell’evento, di un “indebolimento dei dispositivi messi in atto” e di una ...

