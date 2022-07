Film e serie tv con Sadie Sink, chi è l’attrice di Stranger Things presto al cinema diretta da Darren Aronofsky (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sadie Sink ha solo 20 anni ma sembra avere un futuro brillante davanti a sé. Giovanissima, l’attrice interpreta Max Mayfield in Stranger Things, la serie dei record di Netflix che ha da poco terminato la sua quarta stagione. Nel cast dal 2017, la star ha spesso rubato la scena ai protagonisti principali e ha ricevuto il consenso della critica per la sua performance nell’episodio 4×04 “Caro Billy”. Sadie Sink è nata il 16 aprile 2002 in Brenham, Texas. Comincia a recitare a teatro in tenera età, dal 2011 al 2015, partecipando a diversi spettacoli, tra cui uno a Broadway insieme a Helen Mirren. Debutta sul grande schermo nel biopic sullo sportivo Check Wepner nel 2016, dal titolo Chuck. L’anno successivo, Sadie ottiene un piccolo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha solo 20 anni ma sembra avere un futuro brillante davanti a sé. Giovanissima,interpreta Max Mayfield in, ladei record di Netflix che ha da poco terminato la sua quarta stagione. Nel cast dal 2017, la star ha spesso rubato la scena ai protagonisti principali e ha ricevuto il consenso della critica per la sua performance nell’episodio 4×04 “Caro Billy”.è nata il 16 aprile 2002 in Brenham, Texas. Comincia a recitare a teatro in tenera età, dal 2011 al 2015, partecipando a diversi spettacoli, tra cui uno a Broadway insieme a Helen Mirren. Debutta sul grande schermo nel biopic sullo sportivo Check Wepner nel 2016, dal titolo Chuck. L’anno successivo,ottiene un piccolo ...

Pubblicità

IamSergio_vegas : @Fab_ioD Ti consiglio la serie 'His dark Materials' di cui sto aspettando la terza e ultima stagione che prende il film e lo mette di lato - Jonathanubis : RT @aridanje: Ho bisogno di un fidanzato con cui vedere i film e serie tv Marvel - NATURALBYZAYN : serie tv/film da vedere su #amazonprime????? - blackjjeans : @incazzzata Amo è un film non una serie fortunatamente aggiungo perché….. shahahahajajsjsjs - Marshall_92_ : @Tiberismo Film ti consiglio: American psycho, il grande Lebowski Serie TV: due uomini e mezzo, only murders in the building, cobra Kai -