Fiera DIDACTA Italia raddoppia e arriva in Sicilia. Dal 20 al 22 ottobre 2022 l'edizione siciliana

Firenze, 12 luglio 2022. Fiera DIDACTA Italia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell'università, della formazione e della ricerca scientifica, dopo il successo dell'ultima edizione (ritornata in presenza dal 20 al 22 maggio dopo due anni di stop per la pandemia) arriva in Sicilia dal 20 al 22 ottobre.

