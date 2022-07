Fi: Italia al centro, 'Ronzulli? inutile parlare di politica a cortigiani' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Non cediamo alla tentazione di contrapporre alle invettive della senatrice Ronzulli nei confronti del presidente Toti argomentazioni politiche. inutile sprecare fiato con chi evidentemente conosce solo logiche cortigiane. Facciano pure, a dare un futuro al centro liberale penseremo noi”. Così, in una nota della segreteria nazionale, ‘Italia al centro' replica alle dichiarazioni di Licia Ronzulli contro Giovanni Toti. Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Non cediamo alla tentazione di contrapporre alle invettive della senatricenei confronti del presidente Toti argomentazioni politiche.sprecare fiato con chi evidentemente conosce solo logiche cortigiane. Facciano pure, a dare un futuro alliberale penseremo noi”. Così, in una nota della segreteria nazionale, ‘al' replica alle dichiarazioni di Liciacontro Giovanni Toti.

Pubblicità

CarloCalenda : Boni. State boni. Non vi innervosite. Vi ho già detto che vi lascio serenamente la parola centro e tutto ciò che si… - berlusconi : Qualcuno parla di “costruire un centro politico” del Paese. Vorrei ricordare che il centro è Forza Italia, che in I… - Corriere : «Mi fa pena l’Italia prima ancora del governo. Conte ha consegnato un foglio che sembrava la dichiarazione di Miss… - annadelbello1 : RT @Paolo__Ferrara: E poi ti accorgi che anni di lavoro e di fedeltà ti premiano: sono rappresentante per il Centro Italia al Consiglio Naz… - TV7Benevento : Fi: Italia al centro, 'Ronzulli? inutile parlare di politica a cortigiani' - -