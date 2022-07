Fedele | “Koulibaly? Ci hanno preso in giro! Brutta figura di Giuntoli Contratto offerto quando i ladri era già in casa”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Enricocritica il trasferimento didal Napoli di Aurelio De Laurentiis al Chelsea per 40 milioni di euro.-CHELSEA. Enricostorico agente dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. “? Mi aspettavo finisse la storia, ma non mi aspettavo di esserein giro. Ladiin conferenza è stata una delle pagine più brutte della comunicazione del Napoli. Ci sono delle situazioni che non si possono cancellare. Un mese e mezzo fa aera statoundi 3.5 milioni più bonus, dopo un mese e mezzo gli vieneun ...