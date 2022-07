Fatima Trotta, sapete chi è il marito? Anche lui lavora in televisione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nota per la conduzione di “Made in Sud”, Fatima Trotta è sposata da diversi anni. La conduttrice ed il marito hanno molto in comune, compreso il lavoro. Scopriamo chi è. Conduttrice e attrice, Fatima Trotta ha debuttato in televisione nel 2005 nella trasmissione “I raccomandati”. L’anno seguente è entrata nel cast della soap opera “Un posto al sole”, riscuotendo un buon successo. Fatima Trotta (fonte web)La conduttrice ha poi deciso di mettere da parte il genere drammatico, per dedicarsi alla commedia. Nel 2007 è entrata nella compagnia del Teatro Tam Tunnel di Napoli ed ha cominciato a condurre lo show “Si… Pariando”. Nel 2008 ha avuto inizio la sua esperienza con il programma “Made in Sud”, che ha segnato il suo debutto come conduttrice ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nota per la conduzione di “Made in Sud”,è sposata da diversi anni. La conduttrice ed ilhanno molto in comune, compreso il lavoro. Scopriamo chi è. Conduttrice e attrice,ha debuttato innel 2005 nella trasmissione “I raccomandati”. L’anno seguente è entrata nel cast della soap opera “Un posto al sole”, riscuotendo un buon successo.(fonte web)La conduttrice ha poi deciso di mettere da parte il genere drammatico, per dedicarsi alla commedia. Nel 2007 è entrata nella compagnia del Teatro Tam Tunnel di Napoli ed ha cominciato a condurre lo show “Si… Pariando”. Nel 2008 ha avuto inizio la sua esperienza con il programma “Made in Sud”, che ha segnato il suo debutto come conduttrice ...

