Fassina LeU | ' Non drammatizziamo il voto al Senato M5s pone questioni che non sono un capriccio'

Pubblicità

RZironda : RT @DavideR46325615: Stefano Fassina (LEU):'I punti della lettera di Conte a Draghi sono sacrosanti e, a mio avviso, dovrebbero essere punt… - Giancar70336148 : RT @DavideR46325615: Stefano Fassina (LEU):'I punti della lettera di Conte a Draghi sono sacrosanti e, a mio avviso, dovrebbero essere punt… - Renato47Rm : RT @DavideR46325615: Stefano Fassina (LEU):'I punti della lettera di Conte a Draghi sono sacrosanti e, a mio avviso, dovrebbero essere punt… - 1fiorexme : RT @DavideR46325615: Stefano Fassina (LEU):'I punti della lettera di Conte a Draghi sono sacrosanti e, a mio avviso, dovrebbero essere punt… - lupazzottu : RT @DavideR46325615: Stefano Fassina (LEU):'I punti della lettera di Conte a Draghi sono sacrosanti e, a mio avviso, dovrebbero essere punt… -

InLiberaUscita.it

- 'Si registra una non partecipazione al voto e si va avanti, non è un dramma' ha dichiarato l'esponente di Liberi e Uguali a ...Ore 11:14 -): "Non drammatizzare voto al Senato" Per il deputato di Liberi e uguali Stefanoil voto di domani al Senato non va drammatizzato. Ospite di Omnibus , su La 7 , ha ... Anzio-Nettuno. Fassina LeU: Chiederemo alla Ministra Lamorgese informazioni sulle attività delle Commissioni di accesso "Si registra una non partecipazione al voto e si va avanti, non è un dramma" ha dichiarato l'esponente di Liberi e Uguali a Omnibus ...Molti i parlamentari che stanno mostrando vicinanza alla loro battaglia, tra questi il deputato Stefano Fassina e il senatore del Partito ... normative", ha spiegato ai manifestanti il deputato di Leu ...