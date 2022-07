Fabrizio Zampetti | il ‘family style’ del noto home hunter e bon vivant

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “L’energia vitale che permette di allineare il resto delle varie aree della vita”. Questo è la famiglia per, un uomo che i più conoscono soprattutto per la sua passione sul lavoro (cerca e trova case di pregio per i clienti più esigenti di Milano) e il suo gusto per la bellezza e la L'articolo proviene da Novella 2000.