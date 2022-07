Fabrizio Corona punta il dito contro Ilary Blasi: “È diventata famosa grazie al gossip e ora chiede di non speculare”. Il precedente tra loro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fabrizio Corona, da sempre, dice quello che pensa e non si risparmia a critiche (a volte troppo eccessive). È risaputo infatti che il “Re dei paparazzi” sia anche un regista dei giochi mediatici dei mondo dello spettacolo. Ricordate la presenza dell’ex fotografo al Grande Fratello Vip 3? Corona in quell’occasione fu invitato per avere un chiarimento con l’ex fidanzata Silvia Provvedi ma, sotto lo stupore di tutti, il confronto avvenne subito con la conduttrice di quell’edizione, Ilary Blasi. La Blasi dallo studio aveva rimproverato Fabrizio di aver usato espressioni offensive nei suoi confronti: “Ma sei tu a fare la vera figura del caciottaro!”, gli aveva detto. A cosa si riferivano in questa occasione? Perché Corona ancora oggi ha deciso di scagliarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022), da sempre, dice quello che pensa e non si risparmia a critiche (a volte troppo eccessive). È risaputo infatti che il “Re dei paparazzi” sia anche un regista dei giochi mediatici dei mondo dello spettacolo. Ricordate la presenza dell’ex fotografo al Grande Fratello Vip 3?in quell’occasione fu invitato per avere un chiarimento con l’ex fidanzata Silvia Provvedi ma, sotto lo stupore di tutti, il confronto avvenne subito con la conduttrice di quell’edizione,. Ladallo studio aveva rimproveratodi aver usato espressioni offensive nei suoi confronti: “Ma sei tu a fare la vera figura del caciottaro!”, gli aveva detto. A cosa si riferivano in questa occasione? Perchéancora oggi ha deciso di scagliarsi ...

