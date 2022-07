Fabrizio Corona contro Ilary Blasi dopo la separazione da Totti | «Dichiarazioni sempre fuori luogo»

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Lavent’anni di unione sentimentale tra Francescoha alzato non pochi polveroni.il comunicato ufficiale,si è esposta sui social chiedendo silenzio e rispetto. Su queste parole è intervenuto, nemico della conduttrice dell’Isola dei Famosi di vecchia data. La storia su Instagram al vetriolo Tramite un storia su Instagramsi è così scagliatocon parole piuttosto dure e velenose: «Ledicome al solito sonoanche in momenti personali ...

Nella moltitudine di commenti che nelle ultime ore sono seguiti all' annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non poteva certo mancare quello di, che da anni probabilmente aspettava solo il momento giusto per poter attaccare la conduttrice. L'ex re dei paparazzi ha voluto dire la sua sull'argomento del giorno, dall'alto della ...Inutile dire che in queste ore ormai non si fa che parlare d'altro, e ancheha detto la sua sulla vicenda. Vediamo quali sono state le sue parole. Il mondo del gossip parla Secondo ...Il mondo dello spettacolo sta commentando la separazione tra l'ex capitano della Roma e la nota showgirl italiana, adesso ha parlato anche Fabrizio Corona. Vediamo che cosa ha detto.Dopo la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona si è scagliato contro la conduttrice. Ecco cosa ha dichiarato ...