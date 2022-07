Ex sindaco Roccabernarda aggredito dopo aver rimproverato i due 17enni arrestati (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – L’aggressione all’ex sindaco di Roccabernarda (Kr), Francesco Coco, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa nel giardino di casa per mano di due 17enni, avrebbe come movente, secondo quanto riferiscono fonti all’AdnKronos, i rimproveri che Coco, sottoufficiale in pensione dei carabinieri, avrebbe fatto ai due ragazzi che impazzavano in minicar in giro per il paese. I due ragazzi, per i quali ieri il Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha disposto la custodia in un istituto minorile del capoluogo, sono accusati di tentato omicidio pluriaggravato e violazione di domicilio. I due minori si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ma ad incastrarli ci sarebbero le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza. L’ipotesi che dietro l’aggressione ci siano i rimproveri dell’ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – L’aggressione all’exdi(Kr), Francesco Coco, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa nel giardino di casa per mano di due, avrebbe come movente, secondo quanto riferiscono fonti all’AdnKronos, i rimproveri che Coco, sottoufficiale in pensione dei carabinieri, avrebbe fatto ai due ragazzi che impazzavano in minicar in giro per il paese. I due ragazzi, per i quali ieri il Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha disposto la custodia in un istituto minorile del capoluogo, sono accusati di tentato omicidio pluriaggravato e violazione di domicilio. I due minori si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ma ad incastrarli ci sarebbero le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza. L’ipotesi che dietro l’aggressione ci siano i rimproveri dell’ex ...

