Europei femminili | conferenza stampa Italia-Islanda | Bertolini | “Incontreremo una partita tosta”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la pesantissima baall’esordio in questicontro la Francia, le nostre azzurre sono pronte a riscattarsi. Nellaantecedente ad, la nostra commissaria tecnica Milenaha ricordato alcuni valori e certezze che la squadra deve ritrovare. Vincere è assolutamente imprescindibile per ottenere la qualificazione. Per questo occorre che le ragazze mettano in campo il carattere, oltre a tutte le loro qualità. Vediamo insieme le parole dell’allenatrice di Correggio.in: “Dobbiamo sempre aver presente chi siamo” Sono vari i temi toccati danel ...

La Svezia e l' Olanda tengono fede al loro ruolo di favorite del gruppo C degli Europei femminili di Inghilterra 2022 ma nelle partite della seconda giornata dei girone battono a fatica rispettivamente a Sheffield la Svizzera per 2 - 1 e a Leigh il Portogallo per 3 - 2.