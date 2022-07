Europei femminili 2022 | rollercoaster tra Olanda e Portogallo | vincono le Orange 3-2

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Prima vittoria dell’, che nel suo secondo match deglibatte il, conquistando i tre punti. Buona prestazione per la formazione del ct Parsons, che la sblocca nei primi minuti e raddoppia al quarto d’ora.che vengono poi recuperate, riuscendo a segnare il gol decisivo nel secondo tempo: 3-2. RISULTATI e CLASSIFICHE VOTI e TABELLINO La sfida comincia su ottimi ritmi da parte di entrambe le Nazionali, con il primo pericolo portato dalgià nei primi secondi. Sono infatti loro a passare in vantaggio, ma il Var annulla per fuorigioco. Pochi secondi dopo l’passa in vantaggio, Damaris Egurrola mette dentro di testa un cross di Sherida Spitsela. Passano 10 minuti e arriva il raddoppio, ancora di ...

La diretta testuale di Olanda - Portogallo , match valido per la seconda giornata degli2022 . Le Orange sono reduci dall'1 - 1 all'esordio contro la Svezia, mentre le portoghesi arrivano dal 2 - 2 contro la Svizzera. Appuntamento oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 21.