Europei femminili 2022 | prima vittoria per la Svezia | battuta la Svizzera 2-1

prima vittoria della Svezia, che nel suo secondo match degli Europei femminili 2022 riesce a vincere di misura sulla Svizzera, tornando a casa con tre punti. Buona la prestazione per la formazione del ct Gerhardsson, che con questa vittoria, in attesa dell'altra sfida del gruppo, si prende momentaneamente la testa della classifica. Il risultato finale è 2-1. RISULTATI e CLASSIFICHE GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH La sfida comincia su ottimi ritmi da parte di entrambe le Nazionali, con il primo pericolo portato dalla Svezia già nei primi secondi. Dopo 10 minuti calcio di rigore per la Svizzera, il Var però richiama il direttore di gara, che cambia decisione. Poche occasioni nel primo tempo, che infatti finisce 0-0.

