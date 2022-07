Europei femminili 2022, Bertolini: 'Contro l'Islanda mi aspetto la vera Italia' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Europei femminili, débacle per l'Italia: vince la Francia 5 - 1 Blackburn (Inghilterra), 13 luglio 2022 - "La ragazze stanno meglio. Il giorno dopo la partita Contro la Francia è stato molto intenso, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022), débacle per l': vince la Francia 5 - 1 Blackburn (Inghilterra), 13 luglio- "La ragazze stanno meglio. Il giorno dopo la partitala Francia è stato molto intenso, ...

