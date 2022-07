Euro e dollaro alla pari, la crisi brucia più l’Europa degli Usa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giornata storica ieri per il cambio Euro/dollaro. Le due monete, dopo vent’anni, sono arrivate a scambiarsi ad un tasso di (quasi) parità. Uno ad uno. Mai accaduto dal dicembre 2002. L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giornata storica ieri per il cambio. Le due monete, dopo vent’anni, sono arrivate a scambiarsi ad un tasso di (quasi)tà. Uno ad uno. Mai accaduto dal dicembre 2002. L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Rinaldi_euro : Cambio Lira Dollaro: ovvero 'Come si stava meglio quando si stava peggio'.... - Agenzia_Ansa : L'euro tocca la parità sul dollaro, scivolando ai livelli più bassi da dicembre 2002: intorno alle 10.20, il cross… - Corriere : Euro, parità con il dollaro: non accadeva dal 2002. Gli effetti su esportazioni, turismo ed energia - Rosskitty77 : RT @petunianelsole: Aeroporti in tilt, taxi in sciopero, Uber fermi per scandalo, temperature in arrivo sopra i 40 gradi, emergenza covid r… - CCKKI : @LauraGi63815697 Alcuni stati sono fragili, non l'euro: siamo una potente stampella del dollaro. Pensa solo alla Brexit. -