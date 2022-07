Euro-dollaro, ancora parità. Panico in banca: le conseguenze per i nostri risparmi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Anche oggi, mercoledì 13 luglio, l'Euro arriva vicino alla parità con il dollaro. Intorno alle 14.30 la moneta unica Europea veniva scambiata a 1,0004 dollari. parità di fatto, che ieri era stata toccata per la prima volta dal 2002. Pessime notizie, insomma, per un Euro mai così debole. In questo contesto arriva anche il dato relativo a giugno sull'inflazione negli Stati Uniti, volata del 9,1%, dato molto al di sopra delle aspettative degli analisti che stimavano un rialzo dell 8,8% annuo. Ma cosa cambia, per noi? Al di là dei costi molto più sostenuti per chi viaggia o si divide tra Italia e Stati Uniti, l'Euro così debole è un enorme svantaggio per l'acquisto di materie prime e le importazione di prodotti energetici, che si pagano in dollari. Due ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Anche oggi, mercoledì 13 luglio, l'arriva vicino allacon il. Intorno alle 14.30 la moneta unicapea veniva scambiata a 1,0004 dollari.di fatto, che ieri era stata toccata per la prima volta dal 2002. Pessime notizie, insomma, per unmai così debole. In questo contesto arriva anche il dato relativo a giugno sull'inflazione negli Stati Uniti, volata del 9,1%, dato molto al di sopra delle aspettative degli analisti che stimavano un rialzo dell 8,8% annuo. Ma cosa cambia, per noi? Al di là dei costi molto più sostenuti per chi viaggia o si divide tra Italia e Stati Uniti, l'così debole è un enorme svantaggio per l'acquisto di materie prime e le importazione di prodotti energetici, che si pagano in dollari. Due ...

