ESCLUSIVA – Hincapié sostituto di Koulibaly? Affare impossibile | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli ha ceduto Kalidoual Chelsea per 40 milioni: Pierodel Bayer Leverkusen può essere il? Il difensore senegalese, dopo 8 anni in azzurro, ha detto addio ai partenopei per provare una nuova, importantissima, esperienza di livello internazionale. I Blues hanno convinto il club di De Laurentiis e il centrale e già domani potrebbe essere il giorno dell’ufficialità. La volontà delle parti è stata chiara fin da subito: con l’offerta giusta, le strade del Napoli e disi sarebbero separate. E il Chelsea è arrivato a gamba tesa a chiudere la lunga storia d’amore e a dare una nuova possibilità di crescita al classe ’91. Ora Cristiano Giuntoli cerca ildi Kalidouper dare a Spalletti un nuovo assetto difensivo. “Non lo ...