Entra agli Uffizi gioiello della pittura del ‘500 | lo desiderava Sgarbi

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Un piccoloritenuto perduto, l’Ascensione di Cristo del pittore fiorentino manierista Tommaso Manzuoli detto Maso da San Friano (Firenze, 1531 -1571: così chiamato perché originario del quartiere cittadino di San Frediano), riemerge da una collezione privata del nord Italia: acquistato dAmici degli, è stato donato al Museo, dove verrà prossimamente esposto nella Galleria delle Statue e delle Pitture. L’associazione che sostiene il celebre museo fiorentino si è aggiudicata la preziosa tavola durante un’asta Finarte a Roma, ‘soffiandola’ al critico Vittorio, al termine di una serie di rilanci. “Ho sofferto ma ora sono sollevato dalla malinconia”, ha commentato. L’opera, modelletto per la pala d’altare destinata alla cappella...

E Maso ora era assicurato agli Uffizi. Sono stato felice, sollevato dalla malinconia, più che se la perduta 'Ascensione' fosse a casa mia. L'ultimo sogno di un pittore visionario che, negli stessi ... Una nuova opera del Cinquecento da oggi, mercoledì 13 luglio 2022, arricchisce la collezione delle Gallerie degli Uffizi. Un piccolo gioiello ritenuto perduto, l'Ascensione di Cristo del pittore fiore ...