Embargo alla Russia? Me ne frego. Tredici aziende italiane (tra cui Benetton) fanno affari come prima (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 13 le aziende italiane che lavorano in Russia “come se nulla fosse”, secondo il database aggiornato dalla School of Management dell’Università di Yale. fanno parte di un gruppo di 243 società di tutto il mondo in modalità “business as usual”, come prima del 24 febbraio. Le Tredici aziende italiane che fanno ancora affari con la Russia Si tratta del Gruppo Ariston, che continua a operare e ad assumere, di Benetton, che continua ad operare, come Boggi, che opera in Russia anche con vendite online. Le fabbriche di Buzzi Unicem sono in funzione in Russia e Calzedonia vende i suoi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 13 leche lavorano inse nulla fosse”, secondo il database aggiornato dSchool of Management dell’Università di Yale.parte di un gruppo di 243 società di tutto il mondo in modalità “business as usual”,del 24 febbraio. Lecheancoracon laSi tratta del Gruppo Ariston, che continua a operare e ad assumere, di, che continua ad operare,Boggi, che opera inanche con vendite online. Le fabbriche di Buzzi Unicem sono in funzione ine Calzedonia vende i suoi ...

