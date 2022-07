Elodie, esce oggi il dance video di Tribale presentato in anteprima su Tik Tok (Di mercoledì 13 luglio 2022) In anteprima su Tik Tok, esce oggi il dance video di Elodie: Tribale. Elodie, fuori oggi il dance video di Tribale UFFICIO STAMPA WORDS FOR YOU Disponibile da oggi, mercoledì 13 Luglio, il dance video dell’ultimo singolo di Elodie “Tribale”, presentato in anteprima durante una live TikTok dal suo profilo ufficiale. Elodie per la prima volta si cimenta con un video dance, la cui coreografia è realizzata per l’occasione da Gabriele Esposito. A tal proposito, il brano si trasforma in gesto e movimento la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Insu Tik Tok,ildi, fuoriildiUFFICIO STAMPA WORDS FOR YOU Disponibile da, mercoledì 13 Luglio, ildell’ultimo singolo di”,indurante una live TikTok dal suo profilo ufficiale.per la prima volta si cimenta con un, la cui coreografia è realizzata per l’occasione da Gabriele Esposito. A tal proposito, il brano si trasforma in gesto e movimento la sua ...

Pubblicità

MontiFrancy82 : @Elodiedipa : ESCE IL DANCE VIDEO DI “TRIBALE” PRESENTATO IN ANTEPRIMA SU TIKTOK - SMSNEWSOFFICIAL : @Elodiedipa : ESCE IL DANCE VIDEO DI “TRIBALE” PRESENTATO IN ANTEPRIMA SU TIKTOK - DietrolaNotizia : Elodie, esce oggi il dance video di 'Tribale' - SMSNEWSOFFICIAL : ELODIE: ESCE IL DANCE VIDEO DI “TRIBALE” PRESENTATO IN ANTEPRIMA SU TIKTOK - MatteDj23 : mitica elodie che esce con marco columbro -