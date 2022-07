Elisabetta Canalis incendia la Spagna | lato B in bella vista

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’obiettivo era quello di trascorrere le vacanze in Italia, ma ci sta pure una capatina a Ibiza per. La ex velina che vive a Los Angeles si è trasferita nel Belpaese per l’estate tra Sardegna, Liguria e l’immancabile tappa milanese. Ma tra uno shooting di lavoro e una pausa di relax eccola ina sfoderare le sue curve da capogiro. Con lei c’è tutto il suo clan. Micaela che la segue dagli Usa, Niky che l’ha raggiunta dall’Italia e le amiche di sempre con cui condivide vacanze e momenti di svago. Conci sono il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva che si diverte a sguazzare in acqua avvinghiata alla mamma come un piccolo panda sulla schiena. Lasi diverte un sacco e tra buon cibo, care amiche, tuffi in mare si lascia anche ...

Pubblicità

DogoAntonio : RT @claudiomasi5: Spot con Elisabetta Canalis, nuova polemica. Sansa: 'Chi paga la cena vip a Portofino?' - SailorLexotan : RT @flpsq: Vivere le cose intensamente ma avere l’espressività emotiva del pollo alla piastra di Elisabetta Canalis - eccebrutale : RT @flpsq: Vivere le cose intensamente ma avere l’espressività emotiva del pollo alla piastra di Elisabetta Canalis - frank_sonoio : RT @claudiomasi5: Spot con Elisabetta Canalis, nuova polemica. Sansa: 'Chi paga la cena vip a Portofino?' - claudiomasi5 : RT @claudiomasi5: Toti: 'A Elisabetta Canalis 100mila euro per due spot sulla Liguria, quello passato a Sanremo è il primo' -

Il Sussidiario.net

spiazza tutti ancora una volta. Con una foto pubblicata su Instagram, la showgirl mostra tutte le sue grazie in questa estate rovente. Lasta trascorrendo le sue vacanze tra ...spiazza tutti ancora una volta. Con una foto pubblicata su Instagram, la showgirl mostra tutte le sue grazie in questa estate rovente. Lasta trascorrendo le sue vacanze tra ... Elisabetta Canalis rompe con Bianca Balti/ Il gesto che non lascia dubbi... Da Filippa Lagerbäck a Elisabetta Canalis fino a Gwyneth Paltrow: in estate dicono addio a ombretti, rossetti e mascara per foto senza make up ...L'estate è solo agli inizi ma Elisabetta Canalis ha già vinto il premio per il costume più originale della stagione. In questo momento si trova in vacanza a Ibiza e sui social ha condiviso alcune ...