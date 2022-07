Elisabetta Canalis “Complimenti anche alle amiche!” | Trio top in barca! FOTO

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’estate diregala sempre tantissime gioie ai suoi ammiratori,le sue amiche di certo dicono la loro! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un fisico perfetto da oltre 20 anni è un record difficile da battere,è regina dell’estate stagione dopo stagione ed in questa più che mai, l’ultima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

redazionerumors : L'amicizia storica tra Elisabetta Canalis e Bianca Balti sarebbe giunta al capolinea. A confermare le voci che da t… -

Corriere della Sera

Parliamo del rapporto trae Bianca Balti , amiche inseparabili da qualche anno anche grazie alla vicinanza fisica, dato che entrambe vivono da anni a Los Angeles. Eppure qualcosa ...spiazza tutti ancora una volta. Con una foto pubblicata su Instagram, la showgirl mostra tutte le sue grazie in questa estate rovente. Lasta trascorrendo le sue vacanze tra ... Elisabetta Canalis: «Mia figlia non va più a scuola per paura delle sparatorie» Elisabetta Canalis è a Ibiza con le amiche e la figlia Skyler Eva e ne sta approfittando per sfoggiare dei look perfetti per l’estate ...Elisabetta Canalis ha eliminato dal suo profilo Instagram le foto che la ritraevano con un’amica storica: di chi si tratta e perché hanno litigato.