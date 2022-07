Elena Rybakina, ora è scontro tra Russia e Kazakistan: Mosca rivendica il trionfo a Wimbledon (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo le polemiche riguardo la mancata presenza di russi e bielorussi ai Championships, la vittoria della russa Elena Rybakina, naturalizzata kazaka nel 2018, ha fatto scalpore. La beffa per gli inglesi, però, si è trasformata in una polemica tra Russia e Kazakistan. I russi sui social hanno rivendicato la “proprietà” della tennista nata a Mosca. Lo stesso presidente della Federtennis di Mosca ha dichiarato: “Fantastico! Bravissima Rybakina, abbiamo vinto il torneo di Wimbledon”. A ribadire il concetto è stato anche l’ex numero 1 al mondo Yevgeny Kafelnikov, che ha espresso il suo punto di vista su Twitter: “Comprare un prodotto pronto all’uso da una fabbrica di alto livello è qualcosa che sanno fare tutti…”. In risposta a queste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo le polemiche riguardo la mancata presenza di russi e bielorussi ai Championships, la vittoria della russa, naturalizzata kazaka nel 2018, ha fatto scalpore. La beffa per gli inglesi, però, si è trasformata in una polemica tra. I russi sui social hannoto la “proprietà” della tennista nata a. Lo stesso presidente della Federtennis diha dichiarato: “Fantastico! Bravissima, abbiamo vinto il torneo di”. A ribadire il concetto è stato anche l’ex numero 1 al mondo Yevgeny Kafelnikov, che ha espresso il suo punto di vista su Twitter: “Comprare un prodotto pronto all’uso da una fabbrica di alto livello è qualcosa che sanno fare tutti…”. In risposta a queste ...

