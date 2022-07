(Di mercoledì 13 luglio 2022) L‘azienda EK hato la sua nuovadiper Lian Li O11D Mini EK, il produttore premium di dispositivi di raffreddamento ad acqua (qui per maggiori info), sta ampliando la serie di piastre dicon un nuovo prodotto progettato specificamente per il case Lian Li O11D Mini. EK-PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB è un serbatoio di raffreddamento ad acqua personalizzato. Una soluzione di instradamento e pompa che si inserisce perfettamente nella parte anteriore del case e include la pompa D5 preferita dagli appassionati. Questo prodotto è compatibile con EK-Matrix7 ed è facilmente implementabile con altri prodotti EK-compatibili con ...

Pubblicità

tuttoteKit : #EK annuncia la piastra di distribuzione Quantum Reflection2 #EKQuantumReflection2 #tuttotek -

tuttoteK

Allo stesso modo anche la cover dellaè illuminata tramite LED personalizzabili . L'obiettivo, come intuibile, è garantire le migliori prestazioni di raffreddamento soprattutto in vista dell'...Nuovi i gruppi ottici a LED a forma di boomerang, al retro le luci " Heartbeat ", la... siamo alla prima internazionale di un modello che già sulla carta sirivoluzionario ed ... EK annuncia la piastra di distribuzione Quantum Reflection2 Team Group, sotto la bandiera del brand T-FORCE, ha annunciato il primo dissipatore a liquido AIO capace di raffreddare sia CPU che SSD. L'obiettivo è tenere a bada le temperature delle nuove unità di ...L’ azienda EK ha annunciato la sua nuova piastra di distribuzione Quantum Reflection2 per Lian Li O11D Mini E K, il produttore premium di dispositivi di raffreddamento ad acqua ( qui per maggiori info ...