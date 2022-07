È scomparso il ceceno condannato per l'omicidio di Niccolò Ciatti (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - Il ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni in primo grado in Spagna per l'omicidio del 22enne di Scandicci (Firenze) Niccolò Ciatti, è risultato irreperibile a un'udienza in programma stamani a Girona: il tribunale avrebbe dovuto decidere sul suo eventuale ritorno in carcere. A darne notizia è la famiglia Ciatti, rappresentata nell'udienza dai propri legali. A causa dell'assenza dell'imputato, il magistrato ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti. Bissoultanov era in regime di libertà vigilata in Spagna, dopo che l'estate scorsa era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Il 3 giugno scorso era stato condannato per l'omicidio volontario del giovane di Scandicci, ucciso da un calcio alla testa durante una ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - IlRassoul Bissoultanov,a 15 anni in primo grado in Spagna per l'del 22enne di Scandicci (Firenze), è risultato irreperibile a un'udienza in programma stamani a Girona: il tribunale avrebbe dovuto decidere sul suo eventuale ritorno in carcere. A darne notizia è la famiglia, rappresentata nell'udienza dai propri legali. A causa dell'assenza dell'imputato, il magistrato ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti. Bissoultanov era in regime di libertà vigilata in Spagna, dopo che l'estate scorsa era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Il 3 giugno scorso era statoper l'volontario del giovane di Scandicci, ucciso da un calcio alla testa durante una ...

