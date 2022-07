È partito Vega C | il nuovo lanciatore europeo

Pubblicità

E'C. il nuovo lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio. Alle 15:13, ora italiana, il razzo si alzato dalla base di lancio europea di Kourou (Guyana Francese). Dopo due stop dell'ultimo minuto, il nuovo razzo Vega-C, ultima evoluzione della famiglia Vega, è finalmente partito.