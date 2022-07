“E’ indecente che la giunta scarica sui cittadini la propria incapacità gestionale” (Di mercoledì 13 luglio 2022) di Monica De Santis Elisabetta Barone, dirigente scolastica e consigliera comunale di opposizione scende in campo a tutela delle famiglie appartenenti alle fasce deboli, dopo la notizia, anticipata lo scorso sabato dal nostro quotidiano dell’aumento della retta della mensa e della decisione di mettere a pagamento il servizio di trasporto scolastico. “Trovo davvero indecente la delibera di giunta che scarica sui cittadini l’inefficienza e l’incapacità gestionale di un’amministrazione che ha portato le casse comunali ad essere in predissesto finanziario ed oggi vuole risanare il bilancio tassando e vessando i cittadini che sono tra le altre cose in una situazione di difficoltà.?- ha detto la Barone – Non è immaginabile di far pagare il trasporto scolastico a chi ha un ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 luglio 2022) di Monica De Santis Elisabetta Barone, dirigente scolastica e consigliera comunale di opposizione scende in campo a tutela delle famiglie appartenenti alle fasce deboli, dopo la notizia, anticipata lo scorso sabato dal nostro quotidiano dell’aumento della retta della mensa e della decisione di mettere a pagamento il servizio di trasporto scolastico. “Trovo davverola delibera dichesuil’inefficienza e l’di un’amministrazione che ha portato le casse comunali ad essere in predissesto finanziario ed oggi vuole risanare il bilancio tassando e vessando iche sono tra le altre cose in una situazione di difficoltà.?- ha detto la Barone – Non è immaginabile di far pagare il trasporto scolastico a chi ha un ...

