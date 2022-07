“È finita di nuovo”. Lory Del Santo e Marco Cucolo dopo l’Isola: impossibile fare finta di niente (Di mercoledì 13 luglio 2022) Hanno partecipato in coppia all’Isola dei Famosi e sembravano inseparabili. Sono insieme da tempo Lory Del Santo e Marco Cucolo. Tuttavia il reality ha creato delle crepe nel rapporto. La permanenza in Honduras è stata deleteria per i due: Lory Del Santo è stata eliminata e più volte è finita tra le critiche dei compagni d’avventura. Marco Cucolo ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di problemi fisici. Lory Del Santo non solo ha sempre rispedito al mittente le accuse, ma ha anche attaccato il suo fidanzato Marco Cucolo dicendo che ha messo il gioco davanti a lei: “Non mi ha difeso quando il branco mi stava attaccando. A me bastava dicesse ‘lei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Hanno partecipato in coppia aldei Famosi e sembravano inseparabili. Sono insieme da tempoDel. Tuttavia il reality ha creato delle crepe nel rapporto. La permanenza in Honduras è stata deleteria per i due:Delè stata eliminata e più volte ètra le critiche dei compagni d’avventura.ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di problemi fisici.Delnon solo ha sempre rispedito al mittente le accuse, ma ha anche attaccato il suo fidanzatodicendo che ha messo il gioco davanti a lei: “Non mi ha difeso quando il branco mi stava attaccando. A me bastava dicesse ‘lei ...

