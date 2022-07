Dybala: «Alla Juventus ho imparato tanto, sarà sempre nel mio cuore» (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’attaccante argentino Dybala è tornato sull’addio Alla Juventus, ringraziando il club bianconero per questi sette anni Paulo Dybala non ha ancora trovato la sua nuova squadra, ma nel frattempo ricorda ancora i suoi anni in bianconero. In una intervista rilasciata negli USA, infatti, la Joya ha parlato della sua esperienza Alla Juventus. LE PAROLE – «Sono arrivato a Torino in giovane età e ho imparato molte cose. Ho imparato a vincere in una squadra così importante, che era già consolidata e ha continuato ad esserlo anche negli anni successivi. Sette anni Alla Juventus sono molti, non è facile stare lì per tanto tempo e la verità è che sono contento dell’esperienza. Sono contento per quello che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’attaccante argentinoè tornato sull’addio, ringraziando il club bianconero per questi sette anni Paulonon ha ancora trovato la sua nuova squadra, ma nel frattempo ricorda ancora i suoi anni in bianconero. In una intervista rilasciata negli USA, infatti, la Joya ha parlato della sua esperienza. LE PAROLE – «Sono arrivato a Torino in giovane età e homolte cose. Hoa vincere in una squadra così importante, che era già consolidata e ha continuato ad esserlo anche negli anni successivi. Sette annisono molti, non è facile stare lì pertempo e la verità è che sono contento dell’esperienza. Sono contento per quello che ...

