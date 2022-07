Due cuori di maiale sono stati trapiantati in pazienti in stato di morte cerebrale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gli organi geneticamente modificati sono stati trapiantati in due pazienti deceduti, sostenuti solo da supporto meccanico. Si tratta di esperimenti per perfezionare una metodica che in futuro potrebbe salvare migliaia di vite Leggi su wired (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gli organi geneticamente modificatiin duedeceduti, sostenuti solo da supporto meccanico. Si tratta di esperimenti per perfezionare una metodica che in futuro potrebbe salvare migliaia di vite

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Due cuori di maiale sono stati trapiantati in pazienti in stato di morte cerebrale - kazyalenski : due cuori una mente ?? - mans_martha : RT @arem1956: tramite la storia di instagram di Ozge eccoli qua i nostri due cuori...???? un brindisi alla loro felicità..?? siete meraviglios… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Draghi: «Aspettando un trapianto di cuore. Guardi, abbiamo due cuori, uno di un giovane di 25 anni in splendida condizio… - GuariniMarika : RT @federicapaparo: Ma riportiamo a galla questa storia di questi due cuori ?? #prelemi -