Draghi tende la mano a Conte per l'ultima volta. Crisi, voto anticipato, avanti senza i 5 Stelle: gli scenari possibili (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ci piacerebbe assai di pi ù raccontare il Draghi ironico e divertente che ieri sera ha intrattenuto i giornalisti della Stampa estera nella tradizionale cena di inizio estate (e inizio vacanze per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ci piacerebbe assai di pi ù raccontare ilironico e divertente che ieri sera ha intrattenuto i giornalisti della Stampa estera nella tradizionale cena di inizio estate (e inizio vacanze per ...

Pubblicità

manuele_a : RT @tranellio: Draghi, tende una mano al M5S dice di voler lavorare su molti dei 9 punti. Queste sono chiacchiere per aggirare il voto in… - zazoomblog : Draghi tende una mano a Conte: convergenze con M5s basta ultimatum - #Draghi #tende #Conte: #convergenze - rombi_ti : RT @tranellio: Draghi, tende una mano al M5S ficevfi voler lavorare su molti dei 9 punti. Queste sono chiacchiere per aggirare il voto in… - m_spagna : RT @tranellio: Draghi, tende una mano al M5S ficevfi voler lavorare su molti dei 9 punti. Queste sono chiacchiere per aggirare il voto in… - infoitinterno : Draghi tende la mano a Conte: convergenze con M5s, basta ultimatum -