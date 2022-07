Draghi come Berlusconi, ma senza far ridere: la barzelletta mesta del premier (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug – La triste novità è che Mario Draghi prova a imitare Silvio Berlusconi e racconta una barzelletta in pubblico, come riportato anche da Open. Sulla qualità della stessa, si potrebbe discutere. Draghi come Berlusconi, ma non fa ridere “La conoscete la storia del trapianto di cuore? Vengono proposti due cuori a un paziente, uno di un giovane di 25 anni in splendide condizioni fisiche, l’altro è di un banchiere di 86 anni. Il paziente sceglie il secondo, perché mai? Chiedono i medici: perché non è mai stato usato, risponde il paziente”. La barzelletta, raccontata durante la cena organizzata dall’Associazione Stampa Estera a Villa Aurelia, può far ridere o meno, per carità. A noi non è che susciti chissà quale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug – La triste novità è che Marioprova a imitare Silvioe racconta unain pubblico,riportato anche da Open. Sulla qualità della stessa, si potrebbe discutere., ma non fa“La conoscete la storia del trapianto di cuore? Vengono proposti due cuori a un paziente, uno di un giovane di 25 anni in splendide condizioni fisiche, l’altro è di un banchiere di 86 anni. Il paziente sceglie il secondo, perché mai? Chiedono i medici: perché non è mai stato usato, risponde il paziente”. La, raccontata durante la cena organizzata dall’Associazione Stampa Estera a Villa Aurelia, può faro meno, per carità. A noi non è che susciti chissà quale ...

