Draghi alla cena della stampa estera racconta la barzelletta del trapianto di cuore e del banchiere centrale – Video

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario, invitatoa Roma ha aperto il suo intervento provando ad alleggerire il suo ruolo con una: “Normalmente in queste occasioni al presidente del Consiglio spetta fare un discorso ironico, leggero, un po’ fuori dagli schemi, beh avete cominciato bene con un ex. E mi viene sempre in mente la storia di quello uno che aspettava undi…”. La battuta ha suscitato risate e applausi dei presenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

marcodimaio : A Mosca si stanno sfregando le mani leggendo le manovre di chi punta a indebolire o concludere l’esperienza del gov… - demagistris : Mentre nessun Governo cerca più la pace,l’Italia manda soldi ed armi all’Ucraina,la Russia ci taglia il gas,il Gove… - IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - Lara_ga1969 : #buongiono La tentazione di #Draghi: mollo tutto. Ma magari. Faccia un favore al popolo italiano: non resista alla… - attilioc39 : RT @AdrianaSpappa: #Draghi è contrariato per il fatto che la 'sensibilità dei cittadini verso la guerra' si stia attenuando ??????? Ci vuole… -

A distanza di oltre tre anni l'AssessoraP. I. e al PNNR per l'Edilizia scolastica, Francesca ... citando lo scrittore inglese Chesterton, scrive "Le fiabe non insegnano ai bambini che i...... quello fatto ieri nell'incontro a palazzo Chigi tra il premier Marioe il segretario del Pd,...dem convocati nella Sala della Regina con un discorso improntato sulla responsabilità e...Mario Draghi si presenta in una inedita (per lui) "versione Silvio Berlusconi": esordisce con una barzelletta alla cena con i corrispondenti della stampa estera a Roma. E ne sceglie ...Ed alla domanda se Draghi sia pronto a ripresentarsi alle Camere nel caso di uscita del M5S, il premier ha risposto: “Chiedete al presidente Mattarella, io ho già detto che per me non c’è un ...