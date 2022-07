"Dovresti tacere": la sorella di Ilary Blasi sbrocca, perché (per Totti) il caso si complica (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una rottura traumatica, dolorosa e burrascosa, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una separazione che ovviamente sta facendo molto parlare. E tra chi ha parlato, ecco Alex Nuccetelli, ex pr romano e vecchio amico del pupone. Quest'ultimo ha pensato bene di raccontare che Totti ha conosciuto Noemi Bocchi, quella che sarebbe la sua nuova compagna, ad un evento che aveva organizzato pure proprio lui. Dunque, ha aggiunto che anche la Blasi, però, avrebbe nuove frequentazioni. Un'intrusione che ha fatto sbottare Melory Blasi, la sorella minore di Ilary, che ha sbottato ed è passata all'attacco su Instagram dopo aver letto i commenti non richiesti di Nuccetelli, che è anche l'ex marito di Antonella Mosetti. "Credo che certi amici farebbero bene ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una rottura traumatica, dolorosa e burrascosa, quella trae Francesco. Una separazione che ovviamente sta facendo molto parlare. E tra chi ha parlato, ecco Alex Nuccetelli, ex pr romano e vecchio amico del pupone. Quest'ultimo ha pensato bene di raccontare cheha conosciuto Noemi Bocchi, quella che sarebbe la sua nuova compagna, ad un evento che aveva organizzato pure proprio lui. Dunque, ha aggiunto che anche la, però, avrebbe nuove frequentazioni. Un'intrusione che ha fatto sbottare Melory, laminore di, che ha sbottato ed è passata all'attacco su Instagram dopo aver letto i commenti non richiesti di Nuccetelli, che è anche l'ex marito di Antonella Mosetti. "Credo che certi amici farebbero bene ...

Pubblicità

AppassionataMe : 'È sempre colpa delle parole. Di quando ne vorresti una e non arriva. Di quando ne ricevi una che ferisce. Di quand… - Tagota14 : RT @bellalilli161: 'È sempre colpa delle parole. Di quando ne vorresti una e non arriva. Di quando ne ricevi una che ferisce. Di quando par… - eugenioosss : RT @bellalilli161: 'È sempre colpa delle parole. Di quando ne vorresti una e non arriva. Di quando ne ricevi una che ferisce. Di quando par… - VandelliMichela : @Michele11480422 @bonanniandrea1 @DelpapaMax @Francesco150250 @ilgianky2 Infatti lo conosci tu il rispetto appoggia… - paolobocciarel1 : @drugo79 @Agato_Agato Allora dovresti tacere per il resto della vita -