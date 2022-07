Doris (Mediolanum): “Le crisi aiutano a fare il salto di qualità” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – ”I momenti di crisi aiutano a fare il salto di qualità” perché ”alla fine, quando presi alle strette, fanno prendere decisioni”. Lo afferma l’amministratore delegato di banca Mediolanum, Massimo Doris, intervenendo al convegno ‘Mercati finanziari, quale futuro per i nostri risparmi?’. ”Draghi ha subito agito per sbloccare una serie di impianti eolici che erano bloccati dalla burocrazia e quindi lì si è andati avanti”, osserva. Inoltre questa crisi ”ha portato a ripensare al nucleare, cosa che si stava abbandonando”. Secondo Doris, nelle centrali nuove ”tutto il problema del nucleo che può riscaldarsi, se manca il raffreddamento, non c’è più perché funzionano in modo completamente diverso. ”Le forti crisi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – ”I momenti diildi” perché ”alla fine, quando presi alle strette, fanno prendere decisioni”. Lo afferma l’amministratore delegato di banca, Massimo, intervenendo al convegno ‘Mercati finanziari, quale futuro per i nostri risparmi?’. ”Draghi ha subito agito per sbloccare una serie di impianti eolici che erano bloccati dalla burocrazia e quindi lì si è andati avanti”, osserva. Inoltre questa”ha portato a ripensare al nucleare, cosa che si stava abbandonando”. Secondo, nelle centrali nuove ”tutto il problema del nucleo che può riscaldarsi, se manca il raffreddamento, non c’è più perché funzionano in modo completamente diverso. ”Le forti...

