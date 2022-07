Dopo le “Grandi dimissioni” arriva il grande ripensamento. Un lavoratore su 4 pentito della scelta di lasciare il lavoro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fermi tutti, ci ho ripensato. I mesi della pandemia sono passati alla storia anche come quelli della “Great Resignaton”, le dimissioni di massa. Solo negli Stati Uniti 20 milioni di persone hanno lasciato il posto di lavoro, spesso per necessità (badare ai figli a casa), a volte per scelta. ripensamento di stili di vita, nuove opportunità professionali, vere o presunte che fossero. Il numero di chi ha dato le dimissioni è risultato doppio rispetto a dieci anni prima. Un fenomeno che, in maniera molto attenuata, ha interessato anche i paesi europei. Secondo una nuovo sondaggio condotta dalla piattaforma di lavoro on line statunitense Joblist sono però in molti ad essersi ora pentiti della scelta e circa un (ex) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fermi tutti, ci ho ripensato. I mesipandemia sono passati alla storia anche come quelli“Great Resignaton”, ledi massa. Solo negli Stati Uniti 20 milioni di persone hanno lasciato il posto di, spesso per necessità (badare ai figli a casa), a volte perdi stili di vita, nuove opportunità professionali, vere o presunte che fossero. Il numero di chi ha dato leè risultato doppio rispetto a dieci anni prima. Un fenomeno che, in maniera molto attenuata, ha interessato anche i paesi europei. Secondo una nuovo sondaggio condotta dalla piattaforma dion line statunitense Joblist sono però in molti ad essersi ora pentitie circa un (ex) ...

