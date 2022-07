Donnarumma coi piedi è fortissimo | la chiave di lettura | la strana teoria del fratello

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Per Gigio, la prossima sarà una stagione decisiva. Quest'ultima, la prima al Psg, è stata costellata da luci e molte ombre: su tutti l'errore in Champions League contro il Real Madrid. Ma anche in nazionale non tutto è andato per il meglio. E ora, a Parigi, il nuovo mister, Christophe Galtier, potrebbe consegnargli il posto da titolare ai danni di Keylor Navas: "Lavoro sempre con un numero uno e un numero due. È più facile per me e per loro capire il loro ruolo all'interno della squadra", ha dichiarato l'ex allenatore del Nizza. Certo, bisogna capire se il numero uno sarà Gigio, ma tutti gli indizi sembrano portare a lui. E alla Gazzetta dello Sport, ecco parlare Antonio, iled ex portiere del Milan, il quale in un'intervista spiega: "Al Psg sta molto bene. Ho letto come voi che il nuovo allenatore ...