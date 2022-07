Domani la proclamazione del nuovo Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giovedì 14 luglio alle ore 10,00 ci sarà la proclamazione ufficiale del nuovo Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. La cerimonia, presieduta dalla commissione elettorale centrale, si terrà nell’aula consiliare “Nino Gentile” presso la sede municipale di via Tito Livio. Secondo i dati forniti dal Viminale, Manzoni ha vinto sull’avversario Paolo Ismeno al ballottaggio con il 51,77% Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giovedì 14 luglio alle ore 10,00 ci sarà laufficiale deldi. La cerimonia, presieduta dalla commissione elettorale centrale, si terrà nell’aula consiliare “Nino Gentile” presso la sede municipale di via Tito Livio. Secondo i dati forniti dal Viminale,ha vinto sull’avversario Paolo Ismeno al ballottaggio con il 51,77% Il Blog di Giò.

