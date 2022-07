Dollaro sempre più forte, euro sempre più debole: cosa può accadere (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’euro continua a indebolirsi sul Dollaro e scambiare ai minimi degli ultimi 20 anni contro il biglietto verde. Il cambio EUR/USD si colloca a quota 1,0025, in leggero recupero rispetto agli 1,0005 segnati nelle scorse ore, il valore più vicino alla parità toccano fino a ora. Da inizio anno il calo è superiore all’11,8%, con un -7,9% messo a segno solamente negli ultimi tre mesi. Spettro recessione Gli investitori nutrono poche speranze per un miglioramento delle forniture energetiche europee in tempi brevi e le banche centrali non mostrano segni di essere distratte da forti cicli di stretta monetaria. In questo scenario la BCE appare più debole, in quanto deve affrontare i timori di inflazione e allo stesso tempo di evitare di portare l’economia dell’eurozona in recessione. “La settimana è appena ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’continua a indebolirsi sule scambiare ai minimi degli ultimi 20 anni contro il biglietto verde. Il cambio EUR/USD si colloca a quota 1,0025, in leggero recupero rispetto agli 1,0005 segnati nelle scorse ore, il valore più vicino alla parità toccano fino a ora. Da inizio anno il calo è superiore all’11,8%, con un -7,9% messo a segno solamente negli ultimi tre mesi. Spettro recessione Gli investitori nutrono poche speranze per un miglioramento delle forniture energetichepee in tempi brevi e le banche centrali non mostrano segni di essere distratte da forti cicli di stretta monetaria. In questo scenario la BCE appare più, in quanto deve affrontare i timori di inflazione e allo stesso tempo di evitare di portare l’economia dell’zona in recessione. “La settimana è appena ...

