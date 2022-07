Dodicenne sfregiata, l’avvocato del fidanzatino: “Nessuna intenzione di uccidere” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEsclude categoricamente che il ragazzo volesse uccidere la fidanzatina: lo sostiene l’avvocato Domenico dello Iacono, legale del diciassettenne che ieri è stato sottoposto a fermo, a Napoli, per avere sfregiato con un fendente la sua ex fidanzatina di 12 anni. Il ragazzo è da ieri nel Istituto per minori dei Colli Aminei di Napoli in attesa dell’udienza di convalida. I carabinieri lo hanno fermato nei nei pressi della caserma dove si stava recando, accompagnato dall’avvocato, per consegnarsi alle forze dell’ordine. “Le modalità dell’accaduto escludono che il mio cliente volesse provocare la morte della ragazzina. Le indagini poi spiegheranno se è sussistente la premeditazione o se è ha agito in preda a un raptus”. La Procura dei Minorenni di Napoli contesta al minorenne, legato da vincoli di parentela ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEsclude categoricamente che il ragazzo volessela fidanzatina: lo sostieneDomenico dello Iacono, legale del diciassettenne che ieri è stato sottoposto a fermo, a Napoli, per avere sfregiato con un fendente la sua ex fidanzatina di 12 anni. Il ragazzo è da ieri nel Istituto per minori dei Colli Aminei di Napoli in attesa dell’udienza di convalida. I carabinieri lo hanno fermato nei nei pressi della caserma dove si stava recando, accompagnato dal, per consegnarsi alle forze dell’ordine. “Le modalità dell’accaduto escludono che il mio cliente volesse provocare la morte della ragazzina. Le indagini poi spiegheranno se è sussistente la premeditazione o se è ha agito in preda a un raptus”. La Procura dei Minorenni di Napoli contesta al minorenne, legato da vincoli di parentela ...

