Dl aiuti, nuova riunione dei parlamentari M5s per decidere la posizione politica - Telefonata tra Conte e Draghi (Di mercoledì 13 luglio 2022) La linea del Movimento, dalle voci che circolano, sarebbe quella di uscire dall'Aula del Senato giovedì, in occasione del voto di fiducia sul decreto, pur mantenendo la presenza all'interno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) La linea del Movimento, dalle voci che circolano, sarebbe quella di uscire dall'Aula del Senato giovedì, in occasione del voto di fiducia sul decreto, pur mantenendo la presenza all'interno ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Dl aiuti, nuova riunione dei parlamentari M5s per decidere la posizione politica | Telefonata tra Conte e Draghi… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Dl aiuti, nuova riunione dei parlamentari M5s per decidere la posizione politica | Telefonata tra Conte e Draghi #M5s… - aperegina61 : RT @MediasetTgcom24: Dl aiuti, nuova riunione dei parlamentari M5s per decidere la posizione politica | Telefonata tra Conte e Draghi #M5s… - SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Dl aiuti, nuova riunione dei parlamentari M5s per decidere la posizione politica | Telefonata tra Conte e Draghi #M5s… - MediasetTgcom24 : Dl aiuti, nuova riunione dei parlamentari M5s per decidere la posizione politica | Telefonata tra Conte e Draghi… -