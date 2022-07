Divorzio Totti Blasi | a lei villa e assegno di mantenimento

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Se Francesca Pascale come buonuscita si è presa da Silvio Berlusconi una, unda 20 milioni di dollari e unfisso, i termini delfra Francescoe Ilarysono stati un po’ diversi. Secondo quanto riportato da ThePipol, i due coniugi sarebbero in separazione dei beni, per questo motivo sarebbe stato più semplice trovare un accordo. “L’accordo sarebbe stato preso in via stragiudiziale e si dovrebbe perfezionare domani. La separazione con negoziazione assistita è una delle nuove procedure introdotte nel 2014, che consente di conseguire lo status di separati in breve tempo e senza andare in Tribunale”. Ad assistere i due durante la fase disono stati l’avvocato Alessandro Simeone e l’avvocato Antonio Conte. Il primo è ...