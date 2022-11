Dieta chetogenica | cos’è e come funziona

Leggi su distrettodelbenessere

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Laè divenuta in poco tempo una delle diete più popolari e controverse del momento ed è un regime alimentare che spinge il corpo, abbassando i livelli di glucosio, a bruciare il grassounica fonte di energia. l’articolo per scoprire quali sono le caratteristiche della. Storia della dieteIl primo utilizzo di tale regime alimentare risale agli anni ’20 del secolo scorso per controllare attacchi in pazienti pediatrici con sintomi di epilessia che non potevano essere trattati con i farmaci allora disponibili. Secondo alcuni studi del tempo, infatti, durante i periodi di digiuno tali crisi diventavano meno frequenti e intense e un regime alimentare che ingannasse l’organismo facendogli credere di essere a digiuno seppur ...