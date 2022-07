Di Pietra nuovo rettore dell' Università di Siena - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roberto Di, professore ordinario in Economia aziendale presso il Dipartimento di studi aziendali e giuridici, è ildegli Studi di. Di, 55 anni, ha ...

Pubblicità

GagliardiPilot : RT @A_R_Esse: - SienaFree : Roberto Di Pietra eletto rettore dell'Università di Siena. De Mossi: ''Al lavoro con il nuovo Rettore per il bene d… - lm6sei : RT @AouSenese: Congratulazioni e auguri di buon lavoro al professor @RobDiPietra, eletto #Rettore di @unisiena ?? - Nazione_Siena : Di Pietra nuovo rettore dell'Università di Siena - AouSenese : Congratulazioni e auguri di buon lavoro al professor @RobDiPietra, eletto #Rettore di @unisiena ?? -

Roberto Di, professore ordinario in Economia aziendale presso il Dipartimento di studi aziendali e giuridici, è ilrettore dell' Università degli Studi di Siena . Di, 55 anni, ha vinto il ballottaggio su Sonia Carmignani , docente di diritto agrario, succedendo a Francesco Frati per i prossimi sei ...Nei prossimi giorni incontrerò con piacere ilRettore Roberto Diper cominciare questo lavoro insieme. Desidero salutare anche gli altri due candidati, i professori Sonia Carmignani e ...Roberto Di Pietra, professore ordinario in Economia aziendale presso il Dipartimento di studi aziendali e giuridici, è il nuovo rettore dell'Università ...Il Sindaco di Siena: "I migliori auguri al professor Roberto Di Pietra da parte di tutta dell’Amministrazione comunale" Il professor Roberto Di Pietra è stato eletto rettore dell'Università di Siena, ...