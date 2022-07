Di Marzio conferma: Dai video con #ElShaarawy e #Neymar alla Serie B marocchina. Ecco che fine ha fa… (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gianluca Di Marzio ha appena twittato un messaggio molto chiaro che farà parlare di sé nelle prossime ore: Dai video con #ElShaarawy e #Neymar alla Serie B marocchina. Ecco che fine ha fatto Hachim #Mastour. Il racconto di chi lo ha visto crescere tra pressioni, paragoni scomodi e scelte sbagliate https://t.co/rTXLKHLMRa — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 6, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 19 retweet e 173 “cuoricini”. Mica male! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gianluca Diha appena twittato un messaggio molto chiaro che farà parlare di sé nelle prossime ore: Daiconcheha fatto Hachim #Mastour. Il racconto di chi lo ha visto crescere tra pressioni, paragoni scomodi e scelte sbagliate https://t.co/rTXLKHLMRa — Gianluca Di(@Di) July 6, 2022 Adell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Diha attualmente raccolto 19 retweet e 173 “cuoricini”. Mica male! Source by Gianluca DiL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

LeonardoBovini : RT @PourSeba: Ma un giornalista che aspetta le 23:10 per scrivere “trova conferma la notizia di Di Marzio come anticipavamo l’altro ieri” n… - amoflorenzi : Di marzio conferma che a gennaio Bremer ha una clausola d’uscita a 15 mln - _ElPrincipe22 : Quindi anche Di Marzio conferma la clausola di Bremer per gennaio - saveriocamba : RT @PourSeba: Ma un giornalista che aspetta le 23:10 per scrivere “trova conferma la notizia di Di Marzio come anticipavamo l’altro ieri” n… - _internelcuore_ : Di Marzio stasera annuncia Dybala al Napoli e conferma Skriniar a PSG -