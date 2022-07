“Devo ricorrere alla PMA o posso rimanere incinta in modo naturale?” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Buon pomeriggio, il mio ragazzo ha fatto uno spermiogramma e l’80% dei suoi spermatozoi sono immobili, mentre il 5% ha motilità progressiva. Aveva già fatto uno spermiogramma 6 mesi fa (risultato quasi uguale, ma con un volume maggiore e motilità progressiva del 4%) e aveva deciso di prendere l’integratore spergin plus. Sono 3 mesi di tentativi: dobbiamo necessariamente ricorrere alla PMA o c’è qualche remota possibilità di rimanere incinta naturalmente? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 13 luglio 2022) Buon pomeriggio, il mio ragazzo ha fatto uno spermiogramma e l’80% dei suoi spermatozoi sono immobili, mentre il 5% ha motilità progressiva. Aveva già fatto uno spermiogramma 6 mesi fa (risultato quasi uguale, ma con un volume maggiore e motilità progressiva del 4%) e aveva deciso di prendere l’integratore spergin plus. Sono 3 mesi di tentativi: dobbiamo necessariamentePMA o c’è qualche remota possibilità dinaturalmente? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Pubblicità

A_Giacomelli54 : @PosteNews perché non rispondete alla mia PEC inviatavi per un reclamo, preso in carico e protocollato, nonostante… - _pfeffermuhle_ : un lato una rabbia cieca di fronte a questa consapevolezza e dall'altra la dissociazione a cui devo ricorrere sempr… - sferriam : RT @BackAngelo: @barbarab1974 Dottoressa comunque è forte la relazione tra vaccino e patologie cardiache, sono dovuto ricorrere alle cure o… - rainiero43 : RT @BackAngelo: @barbarab1974 Dottoressa comunque è forte la relazione tra vaccino e patologie cardiache, sono dovuto ricorrere alle cure o… - BackAngelo : @barbarab1974 Dottoressa comunque è forte la relazione tra vaccino e patologie cardiache, sono dovuto ricorrere all… -

Burocrazia tedesca all'italiana Oggi devo ricorrere all'aiuto di uno Steuerberater, un commercialista, che si fa pagare in percentuale sulle mie tasse. Più pago io, e più lui guadagna. Se fossi milionario, passerebbe dalla mia ... IN ITALIA E' VIETATO NON ESSERE D'ACCORDO CON CHI COMANDA Ho detto pensionati Io lo sono e la nuova è che per il Cud devo andare sul sito Inps. Ci ho messo mezza giornata per districarmi e sono dovuto lo stesso ricorrere al commercialista. Si chiama ... Italia Oggi Oggiall'aiuto di uno Steuerberater, un commercialista, che si fa pagare in percentuale sulle mie tasse. Più pago io, e più lui guadagna. Se fossi milionario, passerebbe dalla mia ...Ho detto pensionati Io lo sono e la nuova è che per il Cudandare sul sito Inps. Ci ho messo mezza giornata per districarmi e sono dovuto lo stessoal commercialista. Si chiama ... Burocrazia tedesca all'italiana - ItaliaOggi.it